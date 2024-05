Fluminense acerta o retorno de Thiago Silva

O Fluminense acertou, nesta sexta-feira (03), a contratação do zagueiro Thiago Silva. Ídolo da torcida tricolor, o jogador retorna após 16 anos jogando na Europa. O clube e os representantes do jogador chegaram a um acordo nas últimas horas e selaram o retorno de Thiago ao Flu.

Aos 39 anos, Thiago Silva chega no segundo semestre de 2024, após encerrar seu contrato com o Chelsea, da Inglaterra. A janela internacional de contratações abre no dia 10 de julho. Thiago assinará contrato e organizará sua mudança para o Rio de Janeiro nas próximas semanas. Sua esposa ficará em Londres, para cuidar dos filhos, que jogam na base do Chelsea. A ideia da diretoria tricolor é anunciar o zagueiro no Maracanã, como foi no retorno do lateral Marcelo.

A equipe carioca superou a concorrência contra clubes da Inglaterra e da Arábia Saudita para repatriar um de seus ídolos. O Fluminense tentou repatriar Thiago Silva já em janeiro, mas o zagueiro cumpriu sua palavra e levou o vínculo com os ingleses até o final.

Thiago Silva disputou 3 temporadas no profissional do Fluminense antes de chegar no Milan. Entre 2006 e 2008, o zagueiro atuou em 147 partidas, marcou 14 gols e foi campeão da Copa do Brasil em 2007.