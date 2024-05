No Nilton Santos, Botafogo vence o Vitória pela Copa do Brasil

Botafogo larga em vantagem no confronto contra o Vitória pela Copa do Brasil: 1x0 - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Botafogo larga em vantagem no confronto contra o Vitória pela Copa do Brasil: 1x0 - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo venceu o Vitória, nesta quinta-feira (2), por 1x0 no Estádio Nilton Santos e agora joga por um empate para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. O alvinegro carioca decide a vaga em Salvador, no próximo dia 21. Eduardo, após bela trama coletiva do ataque, fez o único gol da partida.

O primeiro tempo mostrou uma superioridade da equipe baiana. O Vitória teve uma boa oportunidade, logo no início, com Alerrandro, em chute que passou perto do gol de John. Os donos da casa não conseguiam impor ritmo de jogo, tendo muitas dificuldades na transição da defesa para o ataque. Jeffinho pouco criou e Luiz Henrique, isolado na frente, pouco ameaçou a zaga do Rubro-Negro baiano.

A etapa complementar começou em outro ritmo. Em menos de 10 minutos, duas grandes chances de gol, uma para cada lado. Pelo Bota, Cuiabano quase marcou um belo gol, mas parou em bela defesa do goleiro Lucas Arcanjo. Na sequência, Dudu recebeu na marca do pênalti, mas demorou a finalizar e perdeu ótima oportunidade para o Vitória. Logo depois, o Botafogo mexeu em três peças e o gol não demorou a sair. Aos 19, depois de rápida troca de passes no ataque, Eduardo tabelou com Jeffinho e livre, dentro de área, abriu o placar para o Botafogo. Depois do gol, o Glorioso tomou conta do jogo e pressionou, mas o placar se manteve.

Leia também:

➤ Taça das Comunidades inicia jogos neste sábado (4) em São Gonçalo

➤ Homem morre após mal súbito embaixo de Viaduto em Alcântara

No jogo da volta, no Barradão, o Botafogo precisa apenas de um empate para avançar na Copa do Brasil. Para o Vitória, só resta vencer por 2 gols de diferença para chegar as oitavas de final. Se vencer por 1 gol, a decisão da vaga será nos pênaltis. O confronto decisivo acontece em 21 de maio, às 19h (horário de Brasília).