SAF Botafogo é acionada na Justiça em R$ 20 milhões por dívidas

A SAF Botafogo foi acionada na Justiça por dívidas com jogadores, treinadores e empresários - Foto: Vitor Silva/Botafogo

A SAF Botafogo foi cobrada na Justiça por dívidas com jogadores, treinadores e empresários. Treze processos são movidos por um escritório de advocacia, gerando um valor em torno de R$ 20 milhões. Esse valor engloba as cobranças em três esferas; Justiça Trabalhista, FIFA e Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão que empresários acionam por dívidas de comissão, por exemplo. São 9 casos abertos no CNRD.

Os processos foram distribuídos na última quarta-feira (01). Esses casos são representados pelo escritório do advogado Aldo Giovani Kurle. Ele afirma que a dívida diz respeito a jogadores que passaram pelo Botafogo e até de alguns que ainda estão no elenco. Os nomes foram mantidos em sigilo. O Botafogo ainda não se posicionou sobre a questão.

Segundo Aldo, o valor pode ultrapassar os R$ 20 milhões, por conta das parcelas que ainda vencerão: "De parcelas vencidas, temos aproximadamente R$ 7,7 milhões apenas de verbas de transferência e comissões. O valor com as parcelas que ainda vão vencer supera os R$ 20 milhões. Estamos falando de 13 processos, alguns na CNRD, alguns trabalhistas e outros na Fifa".



O Botafogo ainda tem dívida de salário e premiação com o treinador Luís Castro, que deixou o alvinegro no meio do ano passado e acionou a Fifa para receber o dinheiro. O técnico português não é representado pelo escritório de Kurle.



As dívidas são de duas frentes: a esportiva e a trabalhista. A primeira, se não for quitada, pode ter como consequências transferban, perda de pontos e até rebaixamento. Na trabalhista, pode haver penhora de verbas, bloqueio de receita oriundos das emissoras de transmissão e da transferência de atletas.