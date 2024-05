Gestão de Pedrinho critica balanço da SAF do Vasco

Gestão do Presidente Pedrinho tem entrado em atrito com a SAF do Vasco - Foto: Divulgação/Reprodução

Gestão do Presidente Pedrinho tem entrado em atrito com a SAF do Vasco - Foto: Divulgação/Reprodução

O confronto entre a parte associativa e a SAF do Vasco continua se acirrando. O vice-presidente jurídico do clube, Felipe Carregal Sztajnbok, fez críticas ao balanço publicado na terça-feira (30) pela SAF. Felipe disse que a gestão da 777 Partners é "caótica". O associativo não publicou balanço relativo a 2023 e o prazo era até a última terça.

O VP disse, em entrevista, que a 777 "gasta muito dinheiro sem objetividade" e que há uma preocupação no associativo sobre o futuro da SAF. Tanto a 777 Partners como a SAF do Vasco não se manifestaram, até então.

"No português claro, estão enxugando gelo. Todo mundo sabe que essa estratégia não ataca a origem do problema. A dívida nunca será paga. Em resumo, a situação é péssima. E, pior, continua crítica considerando o aporte deste ano e o do ano que vem, que será o último. Mesmo assim, a Vasco SAF ainda continua no vermelho. Estamos muito preocupados com o futuro da Vasco SAF. Temos bons exemplos de SAFs no Brasil que estão atacando a dívida e reduzindo o passivo rapidamente. O Bahia, do City, é uma delas. Se você mata a dívida, o que entra para a SAF entra limpo, no caixa, para investimento. Esse é o primeiro grande passo em direção ao equilíbrio financeiro. A Vasco SAF, como se vê no balanço, está bem longe disso", disse Felipe Carregal.



A gestão de Pedrinho corre o risco de sofrer penalidades por não ter publicado o balanço financeiro dentro do prazo estabelecido pela Lei Geral do Esporte. Desde 1998, a legislação brasileira prevê obrigações contábeis de ligas desportivas, entidades e clubes. Em caso de não cumprimento, há possibilidade até de afastamento de presidente.

Em nota nas redes sociais do clube associativo, a direção do Vasco responsabilizou a gestão do ex-presidente Jorge Salgado pelo atraso, que teria sido causado pela redução do número de funcionários do departamento financeiro do clube, o que na visão da gestão de Pedrinho teria dificultado a obtenção de informações e documentações para elaboração do balanço.