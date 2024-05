Pela Copa do Brasil, Flu vence o Sampaio Corrêa e Vasco empata com Fortaleza

Nesta quarta-feira (01), em jogos válidos pela terceira fase da Copa do Brasil, Fluminense e Vasco foram a campo. O Time de Guerreiros visitou o Sampaio Corrêa e, mesmo com uma equipe alternativa, venceu por 2x0 e se aproximou da vaga nas oitavas de final do mata-mata nacional. Jogando em Fortaleza, o Vasco visitou o Leão do Pici e segurou o empate por 0x0. Agora o Gigante da Colina precisa de uma vitória simples, em seus domínios, para avançar.

Flu poupa jogadores e vence



Bem ao estilo Fernando Diniz, o Fluminense dominou o jogo contra o Sampaio Corrêa desde o início. Com posse de bola, e muitas trocas de passe, os cariocas venceram por 2x0 e tem ótima vantagem para o confronto da volta no Maracanã, dia 22 de maio. Os gols do Flu foram marcados por Terans aos 32 do primeiro tempo, que desviou o chute de Lima de fora da área, e por Arias, já aos 40 do segundo tempo, cobrando pênalti sofrido pelo próprio colombiano.

Flu vence o Sampaio e fica perto das oitavas de final | Foto: Divulgação - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Vasco se segura e decide no Rio



Em uma noite de pouca inspiração e muita transpiração, o Vasco segurou o 0x0 contra o Fortaleza, no Castelão. O destaque do Cruzmaltino foi o goleiro Léo Jardim, que fez pelo menos 3 boas defesas e parou o ataque do Fortaleza. O jogo da volta está marcado para São Januário, dia 21 de maio. O time carioca avança para as oitavas da Copa do Brasil 2024 com qualquer vitória.

Vasco segura empate com o Fortaleza e decide vaga no RJ | Foto: Divulgação - Leandro Amorim/Vasco

