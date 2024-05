Fluminense faz proposta para trazer Thiago Silva de volta

O Fluminense pode estar próximo de trazer um de seus ídolos de volta ao elenco. Segundo informação do jornalista Fabrizio Romano, a diretoria tricolor apresentou uma proposta formal para contratar Thiago Silva, de 39 anos, que está prestes a deixar o Chelsea, da Inglaterra.

A informação é de que o Flu entregou um pré-contrato detalhando a oferta para os representantes do atleta. O interesse do clube carioca seria adiantar as negociações para definir um acordo com o jogador o quanto antes, uma vez que o zagueiro também está na mira de equipes da Inglaterra e da Arábia Saudita, segundo Fabrizio.

Thiago, que defende o Chelsea desde 2020, anunciou sua saída do clube na última segunda-feira (29). Em um vídeo publicado nas redes do clube europeu, ele elogiou a equipe e disse que pretende "voltar um dia". Ele não confirmou para qual equipe pretende ir, mas, em ocasiões passadas, já afirmou que tem planos de encerrar sua carreira pelo Fluminense, equipe pela qual começou nas categorias de base e por onde se destacou durante uma segunda passagem, entre 2006 e 2008, antes de ir, de vez, para o futebol europeu.