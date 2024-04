Champions League: Bayern de Munique e Real Madrid empatam no primeiro jogo da semifinal

Na tarde desta terça-feira (30), em duelo válido pela primeira semifinal da Champions League, Bayern de Munique e Real Madrid protagonizaram um jogão, digno de gigantes. O empate em 2x2 retratou bem o que foi a partida. O Bayern, dono da casa, controlou boa parte das ações. Mas o Real Madrid foi eficiente em suas conclusões.

O primeiro tempo foi de controle total da estatísticas por parte da equipe alemã. Antes do primeiro minuto, os Bávaros tiveram uma ótima oportunidade com Sané. Lunin fez boa defesa. A equipe de Thomas Tuchel seguiu na pressão, mas sem assustar tanto. Depois de suportar a pressão do Bayern e se soltar na partida, o Real Madrid abriu o placar. Aos 23, depois de passe espetacular de Kroos, Vini Jr. tocou rasteiro na saída do goleiro Neuer. Após o gol, o jogo mudou de ritmo. O time merengue passou a ter mais a bola e controlar mais as investidas dos alemães.

Na etapa complementar, o Bayern veio avassalador. Mesmo com a boa finalização de Kroos, que parou em Neuer aos 5 minutos, foi a equipe dona da casa que balançou as redes. Aos 7, depois de ótima jogada individual, Sané empatou o jogo. Dessa vez, Lunin colaborou. Não deu nem pra respirar. Aos 11, Musiala foi derrubado por Lucas Vázquez na área. Pênalti que o artilheiro Harry Kane cobrou e fez, para virar o jogo na Allianz Arena. O time alemão continuou pressionando, em busca de uma melhor vantagem para o jogo da volta, na Espanha. Não deu. Aos 37, em belíssima jogada de Vini, Rodrygo recebeu linda bola e foi seguro pelo zagueiro sul-coreano Kim Min-Jae. Vini Jr. assumiu a responsabilidade e empatou. Na reta final, as duas equipes se contentaram com o resultado.

A segunda e decisiva semifinal entre as duas equipes acontece na próxima quarta-feira (08/05), também às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid. Após o 2x2 do primeiro jogo, quem vencer estará na final, que acontece no Estádio de Wembley, em Londres. Em caso de empate no tempo normal, teremos prorrogação. Persistindo igualdade, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Leia também:

▶ Corrida solidária movimenta São Gonçalo no Dia do Trabalhador

▶ De volta ao Fla: Gabigol consegue efeito suspensivo e está liberado para jogar