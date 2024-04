Após ser reintegrado ao Flu, John Kennedy é afastado novamente por indisciplina

Os jogadores Alexsander, Kauã Elias e Arthur foram reintegrados ao Fluminense após ficarem afastados por indisciplina. O anúncio foi feito pelo clube nesta terça-feira (30). O trio fará parte da delegação que viajará para o Espírito Santo, para os jogos contra Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, e Atlético-MG, pelo Brasileirão. John Kennedy também seria reintegrado ao grupo, porém, seguirá afastado por novo caso de indisciplina.

Sem John Kennedy, o trio fará parte da delegação que viajará para o Espírito Santo | Foto: Reprodução/Globo Esporte

Em entrevista ao ge antes do embarque, o diretor de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, explicou que John Kennedy iria viajar junto com o time para o Espírito Santo. Mas foi afastado novamente por ter se atrasado para o treino desta terça-feira (30).



"Em um primeiro momento ele está fora da delegação, ele estava incluído. Hoje, mais uma vez, ele teve (um atraso) de uma hora e vinte, e que não é justificável, por isso ele está fora", declarou Angioni.

"O Fluminense informa que os atletas Alexsander, Kauã Elias e Arthur foram reintegrados ao grupo e estão à disposição da Comissão Técnica. O atleta John Kennedy havia sido também reintegrado ao grupo na segunda-feira, mesmo tendo faltado ao treino de domingo, mas foi novamente afastado na manhã desta terça-feria após chegar ao treino com 01h:20 de atraso e, a partir de agora, o afastamento das atividades com o restante do elenco profissional será por tempo indeterminado", disse o comunicado oficial do clube.



John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur foram afastados no dia 23 de abril em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores não viajaram para enfrentar o Cerro Porteño, no Paraguai, e o Corinthians, em São Paulo.

O quarteto convidou mulheres para a concentração e também organizou uma festa considerada "fora do tom" dentro da concentração. A movimentação incomodou alguns presentes no local e um funcionário do hotel denunciou o caso para o Fluminense.

Por terem tido bom comportamento e por terem cumprido com o cronograma de treinos estipulado pelo Fluminense, Alexsander, Kauã Elias e Arthur foram reintegrados.

Novo caso de indisciplina

Na noite da última segunda-feira (29), John Kennedy se pronunciou pela primeira vez através das redes sociais. O jogador reconheceu os erros e pediu desculpas, mas afirmou não ter participado da "festa".

A intenção do clube era que John Kennedy também fizesse parte da delegação que ficará cinco dias em Cariacica, no Espírito Santo. Mas os novos casos de indisciplina do atacante pesaram na decisão do clube de mantê-lo afastado.

O Fluminense enfrenta o Sampaio Corrêa nesta quarta-feira (1), às 16h, em Cariacica. A partida de volta acontece no Maracanã, no dia 22 de maio. No sábado (4), também no Estádio Kleber Andrade, o clube carioca enfrentar o Atlético-MG, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.