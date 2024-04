Tchê Tchê, do Botafogo, é internado com dores na região do abdômen

O volante Tchê Tchê, do Botafogo, foi internado, nesta segunda-feira (29), após reclamar de dores abdominais. O jogo vai passar por uma bateria de exames pra descobria a causa do desconforto e não tem previsão para retornar as atividades no clube.

Por conta do problema, é provável que Tchê Tchê não entre em campo na próxima quinta-feira (2), quando o Glorioso encara o Vitória, no Estádio Nilton Santos, pela Copa do Brasil.

Leia também

➢ John Kennedy pede desculpa e diz que não estava em festa na concentração

➢ Torcidas organizadas do Vasco entram no CT para cobrar jogadores e CEO

Em nota, o clube informou o caso sem entrar em detalhes. "O atleta Tchê Tchê foi internado no dia de ontem para investigação de dor abdominal e realização de exames laboratoriais e de imagem. Ainda sem previsão de alta".

Tchê Tchê vem sendo reserva no Botafogo de Artur Jorge, porém, entra frequentemente nas partidas, tendo boas atuações.