Flamengo perde Arrascaeta e Pulgar por lesão, por pelo menos dois jogos

Nesta segunda-feira (29), o Flamengo informou que Arrascaeta e Pulgar desfalcarão a equipe pelo menos pelos próximos dois jogos, contra o Amazonas, pela Copa do Brasil, e contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. Os exames detectaram uma "pequena lesão" na coxa direita de Arrascaeta e uma entorse no tornozelo esquerdo de Pulgar.

A chance de retorno de Arrascaeta é para a próxima partida da Libertadores, contra o Palestino, no dia 07 de maio. Já o volante Pulgar, apesar de não ser grave, precisará de pelo menos duas semanas de recuperação. O retorno do chileno pode acontecer somente contra o Vasco, dia 18 de maio.



Com a derrota do final de semana, no clássico contra o Botafogo, o Flamengo caiu para o 8º lugar do Brasileirão 2024, com 7 pontos.