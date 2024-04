Jogadora da Seleção revela diagnóstico de Linfoma de Hodgkin

Luana esteve com o Brasil na Copa do Mundo - Foto: Divulgação/ Thaís Magalhães/ CBF

Luana esteve com o Brasil na Copa do Mundo - Foto: Divulgação/ Thaís Magalhães/ CBF

A jogadora Luana Bertolucci revelou, em comunicado divulgado na manhã desta segunda-feira (29), que foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin (tipo de câncer que se origina no sistema linfático), e que está em tratamento. A atleta da Seleção Brasileira e do Orlando Pride comentou que descobriu a doença após a realização de exames detalhados nas últimas semanas.

Luana havia sido convocada por Arthur Elias para a disputa da She Believes no começo de abril, mas precisou deixar a seleção em meio à data Fifa.

Leia mais

Punido, John Kennedy falta treino no Fluminense, afirma jornalista

Pedro Martins, novo diretor de futebol do Vasco, receberá "salário de atacante"



"Como atleta profissional já passei por muitos desafios dentro e fora de campo. Sempre enfrentei tudo com coragem e determinação e dessa vez não será diferente. Após realizar exames detalhados nas últimas semanas, fui diagnosticada com Linfoma de Hodgkin. Farei tratamento de quimioterapia e conto com o apoio e as orações de vocês. Quero também agradecer o apoio da minha família e dos amigos que têm me fortalecido nesse momento. Agradeço à seleção brasileira e também ao Orlando Pride pelo apoio incondicional. Peço também respeito à minha privacidade nesse momento. Vamos juntos", afirmou Luana no comunicado.



O Orlando Pride, clube atual da atleta, também se manifestou nas redes sociais.

"Lutamos nossas batalhas juntos, dentro e fora do campo, e os atletas e funcionários do Orlando Pride estarão lado a lado com Luana e unidos em nosso apoio a ela durante todo esse processo", afirmou Haley Carter, dirigente do Orlando Pride.

Todos os clubes da NWSL, liga americana de futebol em que ela atua, também se manifestaram mandando força à Luana nas redes sociais.