Pedro Martins, novo diretor de futebol do Vasco, receberá "salário de atacante"

O diretor de futebol interino do Cruzeiro revelou nesta sexta-feira (26) que a saída de Pedro Martins para o Vasco, concretizada nessa semana, aconteceu pela excelente proposta financeira que o Gigante da Colina fez ao profissional. Paulo André afirmou que o executivo de futebol receberá um "salário de atacante" na equipe carioca. Paulo também detalhou como aconteceu o processo.

- Brinquei com ele, ele foi receber salário de atacante no Vasco. Para a carreira dele, aspecto pessoal, isso faça diferença. Por isso, ele tomou a decisão. O Pedro nos comunicou há uns três dias mais ou menos que tinha aberto uma conversa com o Vasco. E que nos daria posição definitiva na quarta-feira. - explicou Paulo André, durante a coletiva de imprensa.

No Vasco, Pedro Martins ocupará o cargo deixado por Alexandre Mattos. Mattos foi demitido após uma polêmica de vazamento de conversas privadas com um jornalista onde ele se queixava de alguns pontos da 777 partners, dona majoritária da SAF do Vasco.

