Zagueiro do Vasco sofre acidente de carro

O zagueiro João Victor, do Vasco, sofreu um acidente de carro, na noite desta sexta-feira (27), no momento em que se dirigia para a concentração do clube visando a partida contra o Criciúma, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Ele não se feriu. A informação é do repórter Eric Miranda, da rádio CBN.

De acordo com Eric, João Victor ficou assustado com o acidente, mas segue relacionado para o jogo deste sábado e não deve ser problema para o Vasco.

Leia também

➢ Pedro Martins, novo diretor de futebol do Vasco, receberá "salário de atacante"

➢ STJD suspende John Textor por 45 dias e aplica multa de R$ 100 mil

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o carro do jogador em meio a algumas árvores. Um homem de moto chega a falar que o jogador tentou desviar de uma capivara, mas a versão não foi confirmada até o momento.

O Vasco enfrenta o Criciúma às 16h, em São Januário, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer na estreia, o Cruzmaltino perdeu duas partidas seguidas e busca a vitória para ter tranquilidade na sequência da competição.