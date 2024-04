STJD suspende John Textor por 45 dias e aplica multa de R$ 100 mil

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu que John Textor, dono da SAF do Botafogo, irá cumprir 45 dias de suspensão e pagar uma multa de R$ 100 mil, pelas declarações dadas após a partida contra o Palmeiras, no Brasileirão do ano passado. Após dois adiamentos anteriores, o julgamento foi finalizado nesta sexta-feira (26), por maioria dos auditores do tribunal.

O americano já cumpriu 28 dias em uma suspensão preventiva no final de 2022, e só precisa completar o restante da pena, em um total de 17 dias.

Textor foi denunciado nos artigos 243-F (ofensa à honra) e 258-B (invasão de campo). O segundo gerou uma discordância por parte da defesa, que alegou que o americano tinha o direito de estar à beira do campo ao final do jogo, por ser o principal dirigente alvinegro.

No total, foram 30 dias pelo 243-F, e outros 15 pelo 258-B. Os auditores do STJD divergiram em relação à extensão da punição. O relator Mauricio Neves Fonseca, que havia sido o único a votar na primeira sessão, pleiteava uma punição total de 105 dias (90 + 15) e foi acompanhada pelo auditor Paulo Feuz desta vez.



Já o vice-presidente do tribunal, Felipe Bevilacqua, que havia pedido vista na primeira audiência, no início deste mês, e solicitado o adiamento na semana passada, votou por 45 dias de suspensão (30 + 15) e multa de R$ 75 mil. O motivo é que Textor seria réu primário, justificativa que foi acompanhada pelo auditor Luiz Felipe Bulus.

Por fim, Mauro Marcelo e Sergio Martinez votaram por uma punição dobrada de 25 dias no artigo 243-F, o que totalizou 50 dias, e absolver Textor no 258-B, pagando multa de R$ 100 mil. O presidente José Perdiz fechou a votação votando por 55 dias totais.