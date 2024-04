Filhos de Bruno Henrique e Filipe Luís são campeões no sub-7 do Flamengo

Os filhos do atacante Bruno Henrique e o ex-lateral Filipe Luís estão seguindo os passos dos pais no futebol e foram campeões pela primeira vez no Flamengo.

Lorenzo e Lucas venceram o Euro Fla 2024, torneio interno com as categorias do clube, no sub-7 e já demonstram, desde já, a paixão rubro-negra dentro de campo.

Leia mais

Fim do reinado: Marta anuncia data de aposentadoria da Seleção Brasileira



‘Taça Cidade de Maricá 2024’ inicia neste sábado (27)



A esposa de Filipe Luís, Patricia Kasmirski, registrou o momento e publicou a imagem nas redes sociais com a seguinte legenda "Primeiro de muitos!". Ídolo do clube, Filipe é o atual técnico da equipe rubro-negra no sub-17.