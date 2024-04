Tiquinho Soares desfalca o Botafogo por, pelo menos, um mês

O camisa 9 sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita na última partida do clube carioca - Foto: Alexandre Cassiano/Botafogo

O Botafogo não poderá contar com o atacante Tiquinho Soares pelo prazo de quatro a seis semanas. O camisa 9 sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita na última partida do clube carioca.

O exame de imagem será finalizado nesta sexta-feira (26), para dar certeza do grau da lesão, mas no clube já há um clima de pessimismo, contando que a ausência durará mais de um mês.

Além de ficar fora do jogo contra o Flamengo, no próximo domingo (28), Tiquinho deve perder também os jogos contra o Vitória, pela Copa do Brasil, contra Bahia e Fortaleza, pelo Brasileiro, e três jogos da Libertadores.



O Botafogo já havia perdido Matheus Nascimento, que ficará quatro meses longe dos gramados por lesão muscular grave, e Janderson, negociado recentemente com o Vitória.