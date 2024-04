Fluminense empata contra Cerro Porteño e segue líder na Libertadores

O Fluminense empatou com o Cerro Porteño-PAR em 0 a 0, na noite desta quinta-feira (25/04), em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, no Paraguai.

O Tricolor controlou a partida e foi superior durante todo o tempo no Estádio Nueva Olla, em Assunção, e chegou a marcar com Arias, mas o VAR invalidou o lance e o confronto terminou sem gols. O resultado mantém o Time de Guerreiros na liderança do Grupo A, com 5 pontos conquistados.

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz volta a campo no próximo domingo (28/04) para enfrentar o Corinthians, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Neo Química Arena, em São Paulo, às 16h.