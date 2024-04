Flamengo vai poupar sete jogadores contra o Bolívar

O Flamengo anunciou, nesta terça-feira (23), que sete jogadores não serão relacionados para a partida contra o Bolívar, pela terceira rodada da Copa Libertadores.

O volante Allan, com traços falcêmicos, e o zagueiro Léo Pereira, com quadro viral, nem ao menos viajaram para a Bolívia, onde o rubro-negro entra em campo nesta quarta-feira (24).

Além deles, Varela, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Arrascaeta e Pedro também não serão relacionados para o confronto, conforme divulgado pelo Flamengo. Este é o jogo em que o clube mais poupou jogadores desde a estreia na Libertadores.



"O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Allan, que apresenta traços falcêmicos que podem prejudicar a alta performance em altitude, e Léo Pereira, com quadro viral, não viajarão para a Bolívia. Já os atletas Varela, Ayrton Lucas, Erick, Arrascaeta e Pedro também não serão relacionados de acordo com o planejamento da comissão técnica, sempre guiado pela ciência na busca da mais alta performance", disse a nota oficial.

Cebolinha também se recupera de lesão na panturrilha direita e já era ausência esperada para este confronto.

Há duas semanas, o técnico Tite afirmou que “era humanamente impossível” brigar em todas as frentes repetindo os mesmos titulares em sequência. A declaração foi entendida como se um dos campeonatos fosse ser priorizado, mas a realidade é outra.

Mais do que priorizar uma competição, a ideia de Tite, da comissão técnica e da diretoria do Flamengo é, jogo a jogo, levar a campo o time que estiver na melhor condição física e técnica.

O Flamengo encara o Bolívar nesta quarta-feira (24), às 21h30, pela Libertadores. O confronto acontece na altitude de 3.600m de La Paz, na Bolívia.