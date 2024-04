John Textor diz em CPI que apresentará provas e que a manipulação "é realidade"

Na tarde desta segunda-feira (22), John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo, afirmou em declaração durante reunião da CPI do Senado que apura a manipulação de jogos e apostas esportivas, que existe sim uma manipulação no futebol brasileiro e mundial. O norte-americano disse: "O que nós descobrimos não é nada diferente do restante do mundo, Bélgica, França, toda a Europa. A manipulação de resultados (no futebol) é uma realidade".

Textor foi chamado para prestar depoimento ao Senado após denúncias de que aconteceu manipulações no futebol brasileiro em 2022 e 2023. Ele foi convocado na condição de testemunha. O dono do Glorioso não tem, ainda, provas concretas.

O empresário também apontou que a aplicação de regras durante a partida de futebol não são apenas erros de interpretação, mas sim erros intencionais para mudar uma partida: "Não são erros na aplicação das regras, percebi que não era uma falha de interpretação. As regras para marcar impedimento, faltas, os jogos que assisti, que afetou o Botafogo indiretamente, tratei de enxergar por uma nova perspectiva".

Na última resposta dada, John Textor criticou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e fez um pedido para que os senadores reduzissem o poder da entidade: "Existe uma caixa preta em relação à escolha dos árbitros... Precisamos de liderança da CBF. Vocês deveriam limitar o poder da CBF. Deveriam privatizar a operação da liga. Existe uma força muito grande por trás da organização do campeonato. Acabei me tornando uma pessoa polarizada. Isso se tornou a minha cruz. Vocês sabem o que estão fazendo e peço a vocês que diminuam o poder da CBF. O Brasil exporta os melhores jogadores do mundo. E eu acredito que esse jogo tem que ser jogado aqui. Então está na hora de limpá-lo".

