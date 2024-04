Fluminense afasta quatro jogadores por atos de indisciplina

O Fluminense anunciou, nesta terça-feira (23), que afastou quatro jogadores em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco, no último sábado (20). Os atacantes John Kennedy e Kauã Elias e os meias Alexsander e Arthur foram cortados dos jogos contra o Cerro Porteño, no Paraguai, e contra o Corinthians, em São Paulo.

Devido ao ato de indisciplina, que não foi divulgado pelo clube, os quatro jogadores não farão parte da lista de relacionados para os dois próximos confrontos.

"Os atletas John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram afastados em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco e não viajarão hoje para a disputa da partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, e contra o Corinthians, em São Paulo", publicou o Fluminense em nota oficial.



A delegação vai embarcar na tarde desta terça-feira (23) para o Paraguai, onde enfrenta o Cerro Porteño pela terceira rodada da Copa Libertadores. Na sequência, na próxima sexta-feira (26), o time viaja para São Paulo, onde irá jogar contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro.