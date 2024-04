Zagueiro do Flamengo está entre os que mais atuaram no mundo em um ano

O Brasil tem três dos cinco zagueiros que passaram mais tempo em campo no último ano. Um deles, inclusive, atua pelo futebol carioca; Fabrício Bruno, do Flamengo, foi o terceiro zagueiro que mais jogou no mundo, de acordo com o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES).

O jogador, de 28 anos, passou cerca de 93 horas jogando nos últimos 365 dias. Foram 5622 horas dentro do gramado. Apesar disso, ele não é o brasileiro com mais minutos jogados na conta. O ex-zagueiro do Corinthians, Gil, atualmente pelo Santos ultrapassou Fabrício e foi o segundo com mais jogos, com 5677 minutos.

Nas cinco primeiras colocações, há ainda outro atleta que joga no futebol brasileiro: o paraguaio Gustavo Gómez, do Palmeiras, que ficou em quarto lugar. O líder do ranking é Fidel Escobar, da Costa Rica, que joga pela equipe local Saprissa, com 6452 minutos de jogo - um total 107,5 horas. Confira o top 5:

Revelado pelo Cruzeiro, Fabrício Bruno está no Flamengo desde 2022e participou da conquista dos títulos na Copa Conmebol Libertadores e na Copa do Brasil.