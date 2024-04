Brasileirão: Flamengo fica no empate contra o Palmeiras no Allianz Parque

Flamengo volta para o Rio com um ponto em confronto diante do Palmeiras - Foto: Divulgação - Alexandre Schneider/Getty Images

Flamengo volta para o Rio com um ponto em confronto diante do Palmeiras - Foto: Divulgação - Alexandre Schneider/Getty Images

Em um jogo muito mais brigado do que jogado, o Flamengo ficou no empate em 0x0 contra o Palmeiras, fora de casa, na tarde deste domingo (21), em confronto válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O confronto marcou o equilíbrio recente dessas duas equipes nos últimos anos. Com poucas ocasiões claras de gol, os dois times fizeram um jogo de muitas faltas, principalmente a equipe paulista (23x13).

No primeiro tempo, um jogo morno. O Palmeiras tinha a posse de bola, mas com pouca inspiração. Já o Rubro-negro carioca deixava espaços na marcação e era pouco eficiente nas jogadas de ataque. A equipe de Abel Ferreira teve duas boas oportunidades, com Flaco López de cabeça, e Piquerez num chute que passou perto da trave do Fla. Luiz Araújo teve a única oportunidade dos visitantes, mas a finalização parou nas mãos de Weverton.

A etapa complementar foi mais aberta. Os dois times se lançaram e buscaram o gol. O Flamengo chegou a dominar boa parte do segundo tempo e o Palmeiras apostou na velocidade nos contra-ataques puxado pelo jovem Endrick. Mas nada que tirasse o 0x0 do placar no Allianz Parque.

O próximo compromisso do Flamengo é pela Libertadores, quarta-feira às 21h30, contra o Bolívar, em La Paz. O Palmeiras também joga pela competição continental; no mesmo dia e horário que o rubro-negro, o alviverde vai ao Equador, para desafiar o Independiente Del Valle.

Leia também:

➤ PRF apreende quase 70 quilos de pasta base de cocaína no RJ

➤ 'Operação Sossega' interdita bingos clandestinos no Rio