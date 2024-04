Véspera de feriado em Niterói tem passeios gratuitos para aproveitar

O feriadão já começou agitando a vida dos niteroienses. Para quem não viajou ou não pode 'enforcar' nesta segunda (22), a cidade oferece opções de lazer para todos os gostos, dos culturais aos passeios ao ar livre.

Os principais pontos de lazer na cidade são na sua maior parte gratuitos ou com entrada a um valor acessível. Seja sozinho, com amigos ou família, as opções são muitas. Na lista de dicas estão o Horto do Fonseca, Cinema Reserva Cultural Niterói, Pedra do Cantagalo, Parque Natural Municipal de Niterói, todos abertos hoje e amanhã.

O Campo de São Bento também é uma ótima opção para aproveitar o dia, porque é um ambiente que proporciona contato com a natureza, animais e plantas, onde as crianças se divertem e as pessoas mais idosas também podem desfrutar da calmaria do campo.



A dona de casa, Sandra Lontra, de 68 anos, revela: “Moro aqui há pouco tempo, mas costumo vir para o Campo de São Bento porque gosto de dançar no projeto que tem aqui”

Casal de aposentados gostam de passear no Campo de São Bento. | Foto: Layla Mussi

O ambiente também é uma boa opção para quem tem filhos. O médico veterinário, Willian Nogueira, de 34 anos, confirma: "Pretendo ir à praia, mas também tem o parque, brincar um pouquinho também é interessante. O Campo de São Bento também é uma boa opção para isso”



Nesta terça (23), o tempo estará excelente para esse passeio, pois de acordo com o Climatempo, o dia será bem parecido com hoje, sol com poucas nuvens e não haverá chuva. A temperatura vai variar entre a mínima de 17°C e a máxima de 30°C. Para os praieiros, uma boa opção de praia para aproveitar o clima agradável em Niterói é a praia da Boa Viagem, pois é um lugar tranquilo e seguro. Morador de Quissamã, o professor Antônio Marcos Menezes, 58, conta: “Vim passear um pouco, visitar parentes e pretendemos ficar até amanhã. Para aproveitar o feriado, vamos à praia para dar uma relaxada. Queremos também visitar algum museu.”

Casal aproveitando o feriado na praia | Foto: Layla Mussi

Mesmo para quem está trabalhando, o feriado traz algumas vantagens, por exemplo o trânsito sem engarrafamento. Com menos pessoas nas ruas, o número de carros circulando em Niterói foi reduzido, o que facilita a locomoção. Um exemplo dessa situação é a Rodovia BR-101/RJ - Rota Rio com trânsito normal durante toda a manhã e tarde, em ambos os sentidos.



Trânsito normal em ambos os sentidos. | Foto: Layla Mussi

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca