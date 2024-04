Brasileirão: Flamengo visita o Palmeiras neste domingo (21)

Na tarde deste domingo (21), o Flamengo enfrenta o Palmeiras em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A equipe carioca vai ao Allianz Parque, casa do alviverde, em busca da manutenção da liderança e dos 100% de aproveitamento até aqui (2 jogos e 2 vitórias). O Palmeiras tenta se reabilitar depois da derrota no meio de semana, para o Inter.

Pensando no jogo pela Libertadores no meio da próxima semana, o técnico Tite seguirá no "rodízio" de jogadores. Além do desfalque de Éverton Cebolinha, que sentiu uma lesão na panturrilha direita e está fora do jogo, Pedro e De La Cruz devem iniciar no banco. A provável escalação do Flamengo é: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos.

A equipe comandada pelo treinador português Abel Ferreira busca reencontrar a vitória. Depois da estreia com trunfo sobre o Vitória, fora de casa, o Palmeiras foi derrotado no meio de semana, em casa, pelo Internacional. O meia Zé Rafael deve ser desfalque novamente. O Alviverde deve entrar em campo com: Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro (Estêvão), Endrick e Flaco López.

A arbitragem da partida fica por conta de Rodrigo Jose Pereira de Lima (FIFA/PE). Os assistentes são Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA/CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). O VAR será comandado por Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA/RS), auxiliado por Andre da Silva Bitencourt (RS) e Alisson Sidnei Furtado (TO).

