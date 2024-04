Botafogo se prepara para despedir de três atletas

Três atletas do Botafogo se preparam para se despedir da equipe nos próximos dias. O time está com a venda do atacante Janderson encaminhada para o Vitória, da Bahia. Além disso, o time também se prepara para oficializar o empréstimo de outros dois jogadores.

O atleta, de 24 anos, já teria assinado com o Vitória e se despedido da equipe alvinegra no Rio. Os valores do contrato não foram divulgados. Janderson deve viajar para Salvador em breve. Contratado em 2022, ele se despede do clube com quarenta jogos e quatro gols marcados.

Leia também:



➢ Grávida mantida em cárcere privado por traficantes é resgatada pela Polícia Civil

➢ Champions League define dois semifinalistas

Já os outros dois jogadores prestes a sair são Newton e Raí. O primeiro vai emprestado para o Criciúma, de Santa Catarina. Ele tem contrato pelo Botafogo até 2027. Outro atleta emprestado é Raí, cria das categorias de base alvinegras, e vai para o CRB, de Alagoas, até o fim da temporada.