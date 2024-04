Champions League define dois semifinalistas

Na tarde desta terça-feira (16), a UEFA Champions League conheceu seus dois primeiros semifinalistas da temporada 23/24. Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund eliminaram, respectivamente, Barcelona e Atlético de Madrid. Agora, ambos se enfrentam no último passo antes da final, que acontece em Londres, no Estádio de Wembley. Depois de duas eliminações consecutivas em oitavas de final, os comandados e Luis Enrique retornam a uma semi. Já os Aurinegros, voltam a essa fase da competição após 11 anos de espera.

Paris impiedoso



Na Espanha, o PSG atropelou o Barcelona fora de casa e garantiu vaga nas semifinais da Champions League. A equipe comandada por Mbappé fez 4x1 nos catalães, de virada, e reverteu a derrota da última semana, por 3x2 em Paris. O Barça comecou melhor e abriu o placar com Raphinha, depois de bela jogada da jóia Lamine Yamal. Mas o que parecia resolvido, acabou ruindo. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Ronaldo Araújo foi expulso por uma falta em Barcola, na entrada da área. Ainda no primeiro tempo, Dembélé, ex-jogador do Barcelona, empatou o jogo. No segundo tempo, o PSG não tomou conhecimento do seu adversário. Vitinha fez 2x1 logo no começo. Então, começou o show de Mbappé. O astro francês teve grande atuação e marcou o terceiro e o quarto gol da equipe parisiense, e quase fez mais um próximo ao apito final.

Dortmund avança em jogão

Jogando em casa, o Borussia Dortmund conseguiu desfazer a vantagem conquistada pelo Atlético de Madrid no primeiro jogo das quartas de final. Após a derrota por 2x1, os alemães, empurrados pela Muralha Amarela, fizeram 4x2 e avançaram para semifinal. O Borussia abriu 2x0, na reta final do primeiro tempo, com gols de Brandt e Maatsen. No início da segunda etapa, o Atlético descontou depois do gol contra de Hummels e empatou com Ángel Correa. Até então, o resultado dava a vaga a equipe espanhola. Durou pouco. Füllkrug voltou a por os alemães na frente do placar e levar a decisão para a prorrogação. Também durou pouco. 3 minutos depois, Sabitzer fez o quarto do Borussia. Após o gol, a equipe de Simeone pouco conseguiu produzir e acabou dando adeus a Liga dos Campeões.

A outra semifinal



Nesta quarta-feira (17), Manchester City e Real Madrid se enfrentam, na Inglaterra. Após o empate por 3x3 no primeiro jogo no Santiago Bernabéu, a vaga está aberta. Quem vencer, estará na semifinal. Em caso de empate, o jogo vai para a prorrogação e se assim persistir, teremos disputa de penaltis. Situação semelhante ao outro confronto das quartas que acontece simultaneamente. Bayern de Munique e Arsenal se enfrentam na Allianz Arena, depois de um 2x2 eletrizante em Londres. Os vencedores destes confrontos se enfrentarão na próxima fase em busca da tão sonhada final da Champions League 2023/2024.

Leia também:

➤ Jovem acusado por tráfico no Nova Grécia é preso em São Gonçalo

➤ Escritora Roseana Murray passa por nova cirurgia e já fala sobre projetos futuros