Torcedores do Barcelona hostilizam Vini Jr em jogo pela Champions League

O atacante do Real Madrid e da seleção brasileira, Vini Jr, foi alvo de mais uma atitude hostil de torcedores na Espanha. Dessa vez, a torcida do Barcelona ecoou o cântico "Vinícius, morra" antes do jogo contra o PSG, que aconteceu na desta terça-feira (16), pela volta das quartas de finais da Champions League.

O episódio aconteceu enquanto a torcida do Barcelona esperava a chegada do time no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha. O mesmo já havia ocorrido antes da partida do clube catalão contra o Napoli, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Leia mais

CBF define data do sorteio da Copa do Brasil; Confira!



Segurança invade jogo para impedir homem de tirar foto com Messi: vídeo



Vini Jr já foi vítima de inúmeros casos de hostilização no futebol espanhol, seja com xingamentos e ofensas racistas, ou até mesmo ameaças de morte. Por esses motivos, o brasileiro se tornou um símbolo antirracista no futebol.