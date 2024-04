CBF define data do sorteio da Copa do Brasil; Confira!

A CBF confirmou que o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil será realizado nesta quarta-feira (17), às 14h30 (horário de Brasília). Os clubes que disputam a Libertadores, como Botafogo, Flamengo e Fluminense, estrearão na atual edição, que já pode ter um clássico carioca.

Os três clubes estão no pote 1, enquanto o Vasco, que disputa o torneio desde a primeira fase, ficou no pote 2, assim como outros três clubes da primeira divisão do Brasileirão: Vitória, Juventude e Criciúma.

A definição dos confrontos será feita por um sorteio simples, com um clube do primeiro pote enfrentando um do segundo. A partir da terceira fase da Copa do Brasil, os jogos serão de ida e volta e as datas separadas no calendário são as semanas dos dias 1 e 22 de maio.



Os 16 clubes que seguirem para as oitavas de final terão direito a R$ 3,465 milhões de premiação para cada um.

Divisão dos 32 clubes na disputa da Copa do Brasil:

Pote 1: Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo.

Pote 2: Águia de Marabá, América-RN, Amazonas, Botafogo-SP, Brusque, CRB, Criciúma, Goiás, Juventude, Operário-PR, Sampaio Corrêa, Sousa-PB, Sport, Vasco, Vitória, Ypiranga-RS.