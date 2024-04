Segurança invade jogo para impedir homem de tirar foto com Messi: vídeo

Uma cena inusitada chamou a atenção de quem assistia a acirrada disputa entre Inter Miami e Sporting Kansas City neste sábado (13). Além dos cinco gols da partida, que terminou em 3 a 2 para o Inter, uma invasão ao gramado marcou o jogo; um torcedor entrou em campo para tirar foto com o atacante Lionel Messi e acabou sendo interceptado por um segurança pessoal do atleta.

A invasaõa aconteceu já no final da partida, durante os acréscimos do segundo tempo. Um torcedor da equipe de Maimi entra no gramado e corre na direção de Messi para tirar uma foto. No mesmo instante, o segurança Yassine Cheuko "dá um pique" e avança na direção do jogador para impedir o invasor. Confira:





Após ser alcançado pelo segurança, o homem foi detido por agentes de segurança pública e retirado do campo.







Essa não é a primeira vez que o segurança do argentino entra em campo para impedir fãs do jogador. Em outras duas partidas - uma em agosto do ano passado e outra em fevereiro deste ano -, Yassine invadiu jogos do Inter Miami para segurar torcedores que tentavam fotografar o jogador. O segurança é ex-soldado do Exército dos Estados Unidos, especialista em artes marciais e acompanha Messi desde sua chegada ao futebol norte-americano.