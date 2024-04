Vasco se aproxima de contrato com Hugo Moura, ex-Flamengo

Às vésperas de estrear no Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama está próximo de acertar com um novo volante. O time estaria na fase final da negociação com o jogador Hugo Moura, de 26 anos, do Athletico-PR, de acordo com informações confirmadas pelo portal "ge" na tarde deste sábado (12).

"Cria" do Flamengo, Hugo já teria aceitado a proposta, segundo as informações. O valor do contrato não foi divulgado. A diretoria cruz-maltina teria feito uma oferta de compra pelo jogador a pedido da comissão técnica. A equipe carioca estaria apenas aguardando os últimos detalhes com o Athletico-PR, com planos de anunciar o atleta dentro dos próximos dias.

Moura foi revelado com a camisa rubro-negra no principal rival do Vasco, em 2018. Ele foi emprestado ao Coritiba e jogou, ainda, pelo Lugano, da Suíça, antes de chegar ao Athletico-PR em 2022. No mesmo ano, ele foi vice-campeão da Copa Conmebol Libertadores com o clube do Paraná.



Antes de Moura, o Vasco esteve de olho em Marlon Freitas, do Botafogo, mas as conversas não teriam avançado. O time estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo (14), às 16h, enfrentando o Grêmio em casa, no estádio São Januário.