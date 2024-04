Ex-jogador Carlos Alberto se envolve em confusão em condomínio no Rio

O convívio do ex-atacante Carlos Alberto com seus vizinhos no Condomínio Alphaland Residence Club, na Barra da Tijuca, não é nada bom. Seguindo o que foi deliberado em assembleia de moradores locais, foi inciada uma ação por conduta antissocial contra ele, muito conhecido no mundo do futebol e com passagens pelos grandes clubes do Rio.

No processo, o residencial narra problemas como música alta, lançamento de garrafas, barulho, palavrões, insultos ao porteiro, além de urina em local pulico e discussões. Em fevereiro, uma liminar foi concedida para estabelecer multa em caso de novos incidentes. O condomínio apresenta lista com mais de 50 ocorrências envolvendo Carlos Alberto entre junho de 2019 e março de 2023. Vídeos foram anexados ao processo, como um em que o exc-atleta aparece danificando os retrovisores de um veículo.

Até o fechamento dedsta edição, o ex-jogador ainda não havia se manifestado sobre o caso.

* Em apuração