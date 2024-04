Ilustre tricolor entre a torcida lança seu segundo livro na próxima semana

O Engenheiro Marcelo Pitanga, tricolor dos mais conhecidos, não só em Niterói, cidade onde nasceu e mora, mas também no Rio de Janeiro, estará lançando seu segundo livro, de nome "LA GLORIA ETERNA - SEREMOS? SOMOS!", que conta suas histórias sobre os jogos da campanha vitoriosa do Fluminense na Libertadores de 2023. Sempre com muito humor e emoção. Para os tricolores e também amantes do futebol, o livro se revela imperdível, assim como o primeiro lançado em 2009.

Os eventos de lançamento já estão confirmados. Nesta segunda-feira (15) em Niterói, a partir das 19h no Restaurante Noi, que fica na Rua Ator Paulo Gustavo 251, Icaraí. E na terça-feira (16) a partir das 18h, será a vez de receber seus convidados no Restaurante Dom Hélio em Laranjeiras RJ, na sede do clube.

Vale lembrar que o seu primeiro livro, "FLUMINENSE MEU ETERNO AMOR", teve as edições esgotadas em menos de 2 meses.

