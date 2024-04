Jogador do Al-Ittihad leva chicotada após derrota para Al-Hilal

Após a vitória do Al-Hilal sobre o Al-Ittihad na Supercopa da Arábia Saudita, o atacante Hamdallah, da equipe treinada pelo argentino Marcelo Gallardo, se envolveu em uma confusão. Depois da cerimônia de premiação, o jogador acabou discutindo com um torcedor na aquibancada. O torcedor agrediu o atleta com chicotadas. O agressor foi preso.

Segundo publicações em redes sociais, Hamdallah ouviu provocações a distância e logo em seguida se aproximou e jogou água no torcedor, que reagiu acertando chicotadas no jogador. O agressor seria torcedor do Al-Hilal. De acordo com alguns veículos sauditas, o torcedor foi levado às autoridades de segurança de Abu Dhabi.

O zagueiro brasileiro Luiz Felipe, companheiro do atacante, também é visto nas imagens. Hamdallah precisou ser contido por outras pessoas que estavam no gramado. O Al-Ittihad e o atacante ainda não se manifestaram sobre o episódio. Confusões a parte, a equipe de Hamdallah foi goleada pelo rival por 4 a 1 e amargou o vice-campeonato da Supercopa Saudita.

