Botafogo perde para LDU e se complica na Libertadores

O Botafogo se complicou na Copa Libertadores. Nesta quinta-feira (11), sofreu com a altitude de Quito e acabou sendo superado pela LDU, por 1 a 0, no estádio Casa Blanca, pela segunda rodada da competição. Com isso, continua na lanterna do Grupo D, sem somar um ponto sequer.

A situação do Botafogo só não é pior, pois Junior Barranquilla, da Colômbia, e Universitario, do Peru, ficaram no empate por 1 a 1, na última terça-feira. Eles lideram o Grupo D, com quatro pontos, seguidos pela LDU, com três. Para não depender de resultados, o time brasileiro não poderá mais perder no torneio e ainda jogará dois dos próximos quatro confrontos que ainda restam fora de casa.