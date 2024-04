Botafogo começa mal a Libertadores e é derrotado em casa

Não deu. Na provável despedida de Fábio Matias do cargo de técnico, o Botafogo estreou com derrota na fase de grupos da Conmebol Libertadores: 3 a 1 para o Junior Barranquilla, na noite dessa quarta-feira (3), no Engenhão.

Bacca (duas vezes, uma de pênalti) e Fuentes aproveitaram um primeiro tempo muito ruim da defesa do Botafogo para balançar as redes no Rio de Janeiro. No fim da etapa inicial, Hugo descontou para os alvinegros.

O Botafogo volta a campo pela Conmebol Libertadores na próxima quinta-feira, 11 de abril, para enfrentar a LDU. O duelo será em Quito, no Equador, no estádio Casa Blanca. A bola rola às 19h.