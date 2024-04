Fluminense estreia na Libertadores 2024 com empate

Nem mais, nem menos. O Fluminense sofreu para sair de campo com um ponto em sua estreia na Libertadores de 2024, jogando fora de casa. Atual campeão da competição, o time saiu em desvantagem contra o Alianza Lima ainda no primeiro tempo, com um gol de Serna, e poderia até ter levado mais gols. No entanto, mesmo sem criar grandes chances, achou um gol com Marquinhos, que completou de cabeça a cobrança de escanteio de Douglas Costa, fechando o placar em 1 a 1.

Na terça-feira, o Fluminense volta a jogar pela Libertadores. Desta vez, no Maracanã, vai receber o Colo Colo. No dia seguinte, o Alianza Lima vai ao Paraguai enfrentar o Cerro Porteño.

Como fica - O Colo Colo venceu por 1 a 0 o Cerro Porteño, no Chile, e assumiu a liderança do Grupo A, com três pontos. Fluminense e Alianza Lima dividem a segunda posição, com um ponto, seguidos do Cerro Porteño, que ainda não pontuou.