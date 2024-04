CBF anuncia primeiros jogos do Brasileirão 2024

O Campeonato Brasileiro 2024 começa na semana que vem e a Confederação Brasileira de Futebol divulgou, nesta quinta-feira (04), as datas e horários dos primeiros dez jogos do torneio. As partidas começam no sábado, dia 13 de abril, com as disputas Internacional x Bahia e Criciúma x Juventude fazendo a abertura do torneio.

Os "quatro grandes" do futebol do Rio vão jogar no primeiro final de semana; o primeiro deles será o Fluminense, que recebe o Red Bull Bragantino em casa já no sábado (13), às 21h, no estádio Maracanã.

No dia seguinte, 14 de abril, o Flamengo faz sua estreia no torneio enfrentando o Atlético-GO lá na terra do rival, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, às 16h. A tarde do domingo (14) ainda tem as estreias do Vasco - enfrentando o Grêmio no São Januário às 16h - e do Botafogo - enfrentando o Cruzeiro no Mineirão às 17h.

Confira a tabela para os primeiros dez jogos:



Sábado (13):

- Internacional x Bahia - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 18h30

- Criciúma X Juventude - Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), às 18h30

- Fluminense x Red Bull Bragantino - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h

- São Paulo x Fortaleza - Morumbis, no Morumbi (SP), às 21h

Domingo (14):

- Atlético-GO x Flamengo - Serra Dourada, em Goiânia (GO), às 16h

- Vasco da Gama x Grêmio - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 16h

- Corinthians x Atlético-MG - Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 16h

- Athletico-PR x Cuiabá - Ligga Arena, em Curitiba (PR), às 16h

- Cruzeiro x Botafogo - Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 17h

- Vitória x Palmeiras - Manoel Barradas, em Salvador (BA), às 18h30