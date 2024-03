Botafogo está próximo de contratar técnico português

Mais de um mês após a demissão de Tiago Nunes, o Botafogo pode estar próximo de anunciar seu novo treinador. O clube avançou nas negociações pela contratação do técnico português Artur Jorge, que atualmente treina o Sporting Clube Braga. As informações foram pelo portal "ge", na tarde desta sexta-feira (29), e confirmadas pela Rádio Tupi.

A equipe ainda não confirmou nenhum acerto oficialmente. Apesar disso, segundo o "ge", Artur já deve desembarcar no Brasil dentro dos próximos dias para acertar os últimos detalhes do contrato com o Botafogo. Como contrato dele com o Braga, de Portugal, ainda não chegou ao fim, o alvinegro do Rio deve ter que pagar um valor ainda não divulgado ao clube europeu.

Artur Jorge tem 52 anos e é ex-jogador. Estreou como treinador em 2009 pelo Famalicão. Sua carreira se concentra no futebol português e, principalmente, no Braga, onde já treinou tanto as equipes da base como a profissional.



Mesmo se o português e o Botafogo acertarem em breve, a expectativa é que o time siga sob o comando do interino Fábio Matias na partida da próxima quarta-feira (03), que marca a estreia da equipe na fase de grupos da Conmebol Libertadores, em confronto contra o Junior Barranquilla.