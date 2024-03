Flamengo entra na briga de atacante do Atlético-MG

Enquanto tenta resolver a situação de Gabigol, suspenso até o ano que vem, o time do Flamengo pode estar de olho em outro atacante para sua equipe. O clube carioca teria entrado na disputa por uma eventual contratação do chileno Eduardo Vargas, do Atlético-MG, segundo informações do jornalista Uriel Iugt, da rádio argentina "Pura Pasion".

A informação foi confirmada pelo colunista Fabrício Lopes, do jornal "O Dia". De acordo com o relato, a diretoria rubro-negra estaria sondando o nome do atleta e estudando fazer uma oferta por ele a pedidos do conselho de futebol, que estaria pressionando o dirigente Rodolfo Landim a negociar com o jogador na próxima na 'janela especial' de transferências que se abre entre os próximos dias 1º e 19 de abril.

Vargas tem contrato com o galo mineiro até o final deste ano, mas já está sendo visado por diferentes equipes. Além do Fla, Athletico-PR e Santos estariam de olho no jogador chileno de 34 anos, que está no Atlético-MG desde 2020. Revelado pelo Cobreloa, do Chile, o atacante tem passagens pelo Grêmio, pelo Napoli e pelo Valencia.