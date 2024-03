'Nasce uma estrela': imprensa internacional volta a elogiar atuação de Endrick no Paulistão

A atuação de Endrick pelo Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, ontem (28) fez o jovem, de apenas 17 anos ganhar novamente manchetes na imprensa internacional. Vendido ao Real Madrid, Endrick desponta como promessa da nova geração do futebol.

Na Espanha, o jornal "Marca" chamou Endrick de "imparável", enquanto o "As" afirmou que "nasceu uma estrela". O Mundo Deportivo, de Barcelona, destacou a boa fase do brasileiro com a manchete "A semana fantástica de Endrick".

"Endrick, de 17 anos, está em um grande momento e demonstra com gols. O Real Madrid esfrega as mãos com o atacante que chegará ao elenco branco em julho" Mundo Deportivo, sobre Endrick

O atacante fez o gol da vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Novorizontino.

Endrick deve chegar ao Real Madrid em julho, após completar 18 anos. O atacante já havia deixado a imprensa local empolgada ao ser um dos destaques do Brasil no empate com a Espanha, disputado no Santiago Bernabéu na última terça-feira.

Carreira

São Paulo

Aos 10 anos, Endrick já poderia morar nos alojamentos do centro de treinamento, e o São Paulo fez uma proposta para ele ficar definitivamente no clube. Como eles moravam em Brasília, Douglas, seu pai, disse que aceitaria a proposta se o São Paulo bancasse uma moradia para a família ou desse um emprego para ele.

Naquele momento, o São Paulo não aceitou o acordo e como contraproposta ofereceu uma ajuda de custo de R$ 150 por mês. O pai de Endrick achou a proposta totalmente desproporcional e desistiu da ideia de se mudar para a capital paulista.

Palmeiras

Nascido em Taguatinga, Distrito Federal, o garoto começou a jogar futebol aos 4 anos de idade. Seu pai, Douglas Sousa publicou os gols do filho no YouTube e procurou interessados entre os grandes clubes brasileiros, assumindo emprego de faxineiro para se mudar para perto do centro de treinamento do Palmeiras. Ingressou no juvenil Palmeiras aos dez anos de idade. Em cinco anos, marcou 165 gols em 169 jogos pelas categorias de base do Palmeiras.

Copinha 2022

Aos 15, o atacante participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, em que marcou cinco gols em cinco jogos. No jogo contra o ASSU marcou o primeiro gol e também se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na copinha, além de ganhar os prêmios de melhor jogador e gol mais bonito. Depois, ele chamou a atenção dos principais clubes da Premier League e de outros clubes da Europa.Sua maturidade corporal demonstra que ele seja "acima da média" – termo usado para jogadores que atuam com protagonismo ao enfrentar jogadores da mesma idade ou ainda mais velhos e, assim, se destacam.

Quando completou 16 anos, Endrick assinou o seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras. O primeiro registro da joia da base do Verdão terá validade inicial de três anos e uma multa rescisória de 60 milhões de euros (cerca de 334 milhões de reais). Ele foi inscrito para as quartas de final da Copa Libertadores da América, recebendo a camisa de número 16.

A estreia de Endrick como profissional ocorreu na vitória por 4–0 do Palmeiras contra o Coritiba, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Apoiado por gritos da torcida palmeirense que ecoaram por todo o estádio, ele entrou em campo aos 22 minutos do segundo tempo, substituindo o atacante Rony. Aos 16 anos, dois meses e 15 dias, transformou-se no jogador mais jovem a atuar profissionalmente pelo Palmeiras, superando Vinícius, que tinha 16 anos, sete meses e 21 dias quando estreou em 2010.