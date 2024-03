Em jogo polêmico, Brasil arranca empate com a Espanha

A seleção brasileira empatou com a Espanha, na tarde desta terça-feira (26), no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, na capital espanhola. A partida, que terminou 3 a 3, teve três pênaltis polêmicos e gol no último minuto do Brasil.

Depois de atuar bem durante os 90 minutos contra a Inglaterra, o Brasil teve um primeiro tempo muito ruim contra a Espanha. Dominado pelos 45 minutos iniciais, a seleção tomou o primeiro gol após João Gomes fazer pênalti duvidoso em Lamine Yamal, de apenas 16 anos. O volante Rodri bateu e converteu aos 12 minutos.

Após o primeiro gol, a Espanha continuava a dominar as principais ações da partida e o segundo gol parecia questão de tempo, e foi. Aos 36, Dani Olmo invadiu a área, deu uma caneta em Beraldo, cortou Bruno Guimarães e fez o gol mais bonito da partida.

Perdido em campo, a seleção brasileira ganhou uma contribuição do goleiro Unai Simon, aos 40 minutos. Após tentar sair jogando, ele tocou mal e Rodrygo diminuiu o placar, de cobertura, dando números finais ao primeiro tempo.

Para a segunda etapa, o Brasil promoveu as entradas de Endrick, André, Andreas Pereira e Yan Couto, o que fez com que o time melhorasse em campo. E o resultado veio com apenas 5 minutos. Depois de bola cruzada na área, Endrick pegou o rebote e, de primeira, chutou de perna esquerda para empatar o jogo.

Com o empate, o Brasil tentou se lançar mais ao ataque e fez uma partida equilibrada, mas com poucas chances de gol para ambos os lados. Quando tudo parecia que ia acabar em 2 a 2, Carvajal sofreu mais um pênalti duvidoso. Rodri bateu novamente e marcou.

Depois de muita reclamação, o Brasil se lançou atrás do empate e conseguiu o terceiro pênalti do jogo, o terceiro que gerou polêmica. Se antes Carvajal sofreu a falta, desta vez foi ele quem cometeu, em cima de Galeno. Paquetá cobrou e deu números finais ao amistoso.

A partida, que encerrou a data Fifa para Brasil e Espanha, manteve a invencibilidade de Dorival Júnior no comando da Seleção, apesar dele ter feito apenas dois jogos.

O Brasil ainda deve fazer mais dois amistosos, contra México e Estados Unidos, antes de iniciar a Copa América. Já a Espanha deve jogar apenas mais um jogo de preparação, contra Andorra, antes da Eurocopa, onde estreia contra a Croácia.