Cantor e compositor de São Gonçalo, Altay Veloso faz pocket show ao lado de Xande de Pilares nesta terça-feira (26/3)

Dois grandes nomes da música do estado do Rio de Janeiro se juntam no palco na terça-feira (26/3) para um encontro intimista: Xande de Pilares e Altay Veloso. O show acontecerá no restaurante Baleia Rio's e foi organizado pela Socinpro (Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais).

O pocket show irá inaugurar a nova fase da Socinpro, que tem como presidente de honra Altay Veloso, nascido em São Gonçalo. Aos 73 anos, o cantor e compositor Altay Veloso tem mais de 500 composições e acumula sucessos: teve músicas gravadas por artistas como Roberto Carlos (Dito e Feito), Nana Caymmi (Bolero de Neblina), Alexandre Pires (Interfone), Belo (Farol das Estrelas), Daniel (Declaração de Amor) e Exaltasamba (Dez a Zero).

Além desses talentos, Altay Veloso teve dois principais intérpretes para suas composições: a cantora Alcione – que gravou 25 canções de Altay, entre elas Sinfonia da Paz – e o cantor Emílio Santiago – que gravou outras 22 músicas do compositor, entre as quais Verdade Chinesa e Flamboyant.

Após o show ao lado de Xande de Pilares, Altay Veloso vai apresentar ao público a nova identidade visual da Socinpro – logomarca e site atualizados – além dos projetos que serão realizados ao longo de 2024. A Socinpro trabalha desde 1962 na defesa direito autoral no país e é uma das seis sociedades-membro que formam e administram o ECAD.

“Queremos investir mais na defesa dos direitos autorais no país. Estamos em um novo momento na Socinpro e levar Altay Veloso para o palco marca muito essa nova fase”, disse Adonis Marcelo, diretor geral da Socinpro.

Entre os fundadores da Socinpro, estão grandes ícones da música, como Roberto Carlos, Jair Rodrigues, Carmem Miranda e Maysa. Atualmente, conta com mais de 22 mil associados, entre eles César Menotti & Fabiano, Eduardo Costa, MC Kekel e diversos outros nomes do mercado musical.

O Baleia Rio's fica na Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória, Rio de Janeiro.