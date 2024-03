John Textor é denunciado por não apresentar provas de manipulação de resultados

John Textor disse que tinha provas de manipulação no futebol brasileiro - Foto: Botafogo/Vitor Silva

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, foi denunciado, nesta segunda-feira (25), pela procuradoria-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O norte-americano teria que apresentar provas de manipulação de resultados, mas não as fez.

Ele foi denunciado no artigo 223 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz: “Deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão, cuja pena em caso de condenação pode ser de 90 a 360 dias de suspensão”.

Textor afirmou em entrevista que teria provas de juízes pedindo propina, que mostraria a manipulação no futebol brasileiro. Dois dias depois, o STJD pediu as provas, que não foram apresentadas.



Ele alegou que era ilegal pedir essas provas e por isso preferiu não enviá-las. O inquérito foi aberto dois dias depois da entrevista e o dono da SAF do Botafogo tinha três dias para apresentá-las.

Por outro lado, o entendimento do Tribunal é que as instâncias esportiva e criminal não são excludentes, mas complementares. Sendo assim, tem a prerrogativa de investigar o caso, porque é ele quem aplica punições esportivas em caso de condenação.