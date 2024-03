Popó vence mais um por nocaute; oponente resistiu mais que Bambam

O tetracampeão mundial Popó derrotou mais um oponente por nocaute neste sábado (23), na luta que encerrou o Danki Fight Show, em Florianópolis, Santa Catarina. Dessa vez o perdedor na disputa contra Acelino Popó Freitas foi o empresário Guilherme Grillo, que conseguiu resistir até o último assalto.

Diferente de Bambam, que foi nocauteado com apenas 36 segundos, Grillo perdeu apenas no terceiro round, quando sofreu dois knockdowns e seu córner resolveu sinalizar sua desistência após cinco minutos e meio de luta. Com isso, Popó ganhou por nocaute técnico.

E o lutador baiano parece já ter escolhido um novo adversário para enfrentar. Isso porque ele aceitou o desafio proposto por Vitor Belfort e afirmou em suas redes sociais, na última quinta-feira (21), que topa enfrentar o ex-campeão do UFC uma luta de boxe.



"Vivo recebendo vários desafios e um deles foi de Vitor Belfort. É um cara que está apagado, que está na m&rd@ aí, no mundo da luta, que ninguém gosta desse cara, ninguém vai com a cara desse cara insuportável, e me desafiando, falando besteira, começou a falar da minha vida pessoal, até da minha estética. Sabe aquela coisa agressiva e chata? Ele começou igual a Bambam. E por ter começado igual a Bambam, vai cair igual a Bambam! Velho, eu aceito o seu desafio e vou te pegar. Pode aguardar", disse Popó em um vídeo publicado no Instagram.