São Gonçalo recebe Campeonato Estadual de Kickboxing em abril

São Gonçalo sediará em abril o Campeonato Estadual de Kickboxing da Federação de Kickboxing do Estado do Rio de Janeiro (FKBERJ). Disputada nos dias 20, 21 e 23 de abril, a competição terá inscrição gratuita, camisa oficial, cinturão e apresentação de atletas PcD (Pessoa com Deficiência).

O evento esportivo será realizado no Clube Esportivo Mauá, no Centro, e conta com apoio da Prefeitura de São Gonçalo através da Secretaria de Esporte e Lazer do município.

As inscrições se encerram nesta sexta-feira, dia 22 de março, e não serão cobradas, bastando apenas o atleta estar com a anuidade paga.