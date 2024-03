Irmãs Green: Atletas gonçalenses acumulam medalhas e se destacam no jiu-jitsu

Moradoras do bairro Vista Alegre, em São Gonçalo, as atletas de alto rendimento, Anny Beatriz Meireles dos Santos, de 11 anos e Nicolly Meireles dos Santos, de 8 anos, iniciaram no jiu-jitsu em 2022. Porém, por conta do alto rendimento, já em dezembro de 2023, foram graduadas na faixa cinza.

Conhecidas como 'irmãs Green', por conta das tranças que fazem com jumbo na cor verde, em todos os campeonatos, elas já são conhecidas por onde passam e carregam fãs que aguardam ansiosos por suas lutas.

Elas são conhecidas pelas tranças que fazem com jumbo na cor verde, em todos os campeonatos, | Foto: Divulgação

Rotina



As meninas se dividem entre escola e jiu-jitsu, onde treinam de segunda a sexta com o professor Jeferson Ontoni, da academia 'Jeferson Otoni, do Instituto Vencedores em Cristo, localizada no Jardim Catarina. Além disso, por conta do esporte, Anny e Nicolly também ganharam uma bolsa de estudos no Centro Educacional Antonio Neto, onde elas estudam e também tem o horário de treinamento de jiu-jitsu às terças e quintas, com o professor Marcos Barros.





A atleta Anny Beatriz conquistando mais uma medalha Divulgação

Amor pelo esporte



"O jiu-jitsu começou a entrar na vida da Anny Beatriz quando ela tinha apenas 1 ano e 8 meses. O pai, João Paulo, treinava justamente na academia do Jefferson Ontoni, e ao final de um desses treinos, a Anny entrou no tatame e fez um rolamento que eles tinham acabado de treinar. Todos ficaram impressionados e se perguntaram 'como ela fez isso'?, contou Nicolly, mãe das atletas.

Alguns anos se passaram e as meninas iniciaram os treinos no jiu-jitsu. Com dois meses de treino, ainda na faixa branca, Anny e Nicolly fizeram sua primeira competição, e, como resultado, Anny levou para casa a medalha de ouro, enquanto Nicolly garantiu a prata.

A paixão de Anny pelo esporte começou no seu primeiro ano de vida | Foto: Divulgação

No início de 2023 as meninas ficaram afastadas do esporte por três meses, por conta da rinite de Anny que havia piorado. Mesmo assim, o professor Jefferson continuou as incentivando para que não desistissem, e, algum tempo depois, elas retornaram aos treinos e às competições, conquistando mais medalhas, como o primeiro lugar do ranking da Federação FJJRio.

Nicolly, de 8 anos, é atleta de alto rendimento no jiu-jitsu | Foto: Divulgação

"Já fizemos duas rifas para ajudar nas inscrições dos campeonatos, fora as famílias, amigos e o Instituto Vencedores em Cristo, que vem nos ajudando", disse a mãe, que acrescenta que "por conta do jiu-jitsu, as meninas se tornaram ainda mais dedicadas ao estudo, mais obedientes e responsáveis".



Competições

No próximo domingo (17), as 'irmãs green' irão participar de um evento na disputa do cinturão, o 'São Gonçalo Combat', da academia Kmiek Escola de lutas, no bairro Trindade. Anny vai participar da luta casada e Nicolly, do festival.

"No domingo tenho a luta no São Gonçalo Combat. Estou um pouco ansiosa, mas vou garantir a vitória no festival", afirmou a atleta Nicolly Meireles.



Nos dias 6 e 7 de abril, as irmãs irão competir no 'Rio Fall International Open 2024', realizado na Arena da Juventude, na Vila Militar. Já nos dias 27 e 28 de abril, elas estarão no Campeonato Estadual de jiu-jitsu olímpico, também na Arena da Juventude, busca de mais medalhas.

Sonhos

"Eu sou uma atleta de alto rendimento. Quero lutar os campeonatos de Dubai, Estados Unidos e também o Europeu e o Pan kids. Quando eu crescer meu sonho é ser professora, chegando até a última faixa, a faixa vermelha", disse a atleta de jiu-jitsu Anny Beatriz.

Através da ajuda de uma rifa, divulgada no Instagram das atletas @nicollymeirelesdos_bjj e @_euanny021bjj, as meninas estão arrecadando o valor necessário para que possam realizar o sonho de participar do Campeonato Brasileiro de jiu-jitsu, realizado nos dias 22 e 23 de junho, em São Paulo.

"Em junho vamos para São Paulo participar do brasileiro. É um campeonato muito importante no país, que todos os atletas de jiu-jitsu estão aguardando. É o sonho de muitos deles", contou a mãe das atletas.

