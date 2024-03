Recorde: Flamengo chega a maior sequência de jogos sem sofrer gols na história

Além da vaga na final do Campeonato Carioca, o empate do Flamengo sobre o Fluminense na partida deste sábado (16) garantiu também um recorde para a equipe da Gávea: a defesa do time chegou a maior sequência de partidas na história do clube sem sofrer gols. Ao todo, o rubro-negro está há 11 jogos sem ter suas redes balançadas por um adversário.

O elenco comandado por Tite superou as marcas atingidas pela equipe nos anos 1970. A maior sequência sem vazamentos da defesa flamenguista até então era a de 45 anos - quando, entre o final de 1978 e o começo de 1979, a equipe passou dez jogos sem sofrer nenhum gol. A marca, portanto, foi ultrapassada pelos onze jogos do elenco atual.

O último gol sofrido pela equipe aconteceu em 27 de janeiro, em um amistoso disputado nos Estados Unidos, contra o Orlando City, que terminou em 1 a 1. Na temporada oficial, o clube também só levou um gol, no empate em 1 a 1 contra o Nova Iguaçu, em 21 de janeiro, em que a equipe reserva do Fla jogou.

Isso significa que o goleiro titular do time, Rossi, mantém o título de maior sequência sem sofrer gols na temporada oficial até o momento. Desde janeiro, o Flamengo jogou contra Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco, Botafogo, Volta Redonda, Bangu, Boavista, Fluminense, Madureira e Fluminense - este último em duas ocasiões.

O time tenta manter a sequência histórica no próximo domingo (31), quando disputa a primeira partida da final do Campeonato Carioca 2024. O adversário do time será definido neste domingo (17), na disputa da semifinal entre Vasco e Nova Iguaçu, que acontece às 16h.