Flamengo atinge maior sequência sem sofrer gols em 45 anos

A vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Fluminense, no último domingo (25), marcou um número importante para o Rubro-Negro em 2024. Com a partida, o time completou oito jogos sem sofrer gols, maior sequência da defesa sem 'vazamentos' nos últimos 45 anos, conforme indica pesquisa o portal "ge". O clube só ficou mais tempo sem levar gol nos anos 1970, em duas ocasiões.

A maior sequência sem ver suas redes serem balançadas pelo adversário aconteceu entre entre julho e setembro de 1977, quando time ficou dez partidas sem levar gol. Pouco mais de um ano mais tarde, de novembro de 1978 a fevereiro de 1979, o time teve sua segunda melhor sequência, com oito partidas sem levar gols.

Desde então, o time nunca tinha conseguido superar os feitos do elenco dos anos 70. Agora em 2024, entre o empate por 0 a 0 com a Portuguesa em janeiro e o Fla-Flu do último domingo (25), o time igualou a sequência de 1978-1979 e pode bater seu recorde caso consiga passar as próximas três partidas sem levar gol.

Melhor defesa do país em 2024

A sequência também torna a defesa do Flamengo a mais bem-sucedida do país em 2024 entre as equipes da Série A. Com apenas um gol em dez partidas competitivas, a zaga do time tem os melhores índices do Brasil. A equipe que mais se aproxima é o Athletico-PR, com cinco gols sofridos em onze jogos. Já a pior defesa é a do Corinthians, que levou doze gols nas últimas onze partidas que disputou.