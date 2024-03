Flamengo planeja renovar contrato de Igor Jesus

Volante conquistou destaque do elenco no início deste ano - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Volante conquistou destaque do elenco no início deste ano - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Mesmo com quase dois anos de contrato pelo frente, o volante Igor Jesus pode já estar próximo de estender por mais tempo seu acordo com o Flamengo. A equipe da Gávea já está encaminhando uma renovação de contrato e bem próxima de acertar com o atleta para tê-lo no elenco até 2027, de acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, publicadas nesta sexta (15).

O destaque nas participações em partidas do clube em 2024 e o interesse do técnico Tite em contar com ele nas escalações teria motivado o clube a já se adiantar nas negociações com o jogador, de 21 anos. atualmente, seu contrato já prevê participação no elenco rubro-negro até o final de 2025. A renovação deve ser oficializada dentro dos próximos dias, segundo o jornalista.

Natural de Goiânia, Igor começou a jogar no Fla em 2020, mas só foi estrear pela equipe profissional no último mês de fevereiro, escalado por Tite para partidas da primeira fase do Campeonato Carioca. Ele chamou a atenção da equipe técnica e conquistou elogios do treinador e de seu auxiliar, César Sampaio, que se disse "particularmente impressionado" com o jovem.