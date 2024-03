Reviravolta: Semifinal entre Nova Iguaçu e Vasco será no Maracanã

Foi decidido, de maneira definitiva, nesta quinta-feira (14), que o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca entre Nova Iguaçu e Vasco, no próximo domingo (17), será no Maracanã.

O consórcio administrado por Flamengo e Fluminense deu o sinal positivo para que o Nova Iguaçu, mandante da partida, jogue no estádio. No jogo de ida, também realizado no Maracanã, as equipes empataram em 1 a 1, com gols marcados por Xandinho e Lucas Piton. O time da Baixada tem a vantagem de um novo empate.

O processo até a liberação do Maracanã demandou uma força-tarefa. Representantes de Vasco e Nova Iguaçu foram, na manhã desta quinta (14), até a sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e, de lá, foram ao estádio com o objetivo de se reunirem com o consórcio.



O Vasco foi representado nessa reunião por Victor Targino, consultor jurídico da SAF. Jânio Moraes, presidente do Nova Iguaçu, fez as vezes do clube no encontro.

O Nova Iguaçu havia feito na madrugada de quarta para quinta-feira um novo pedido para mandar o jogo no estádio. O primeiro, no início da semana, ficou sem resposta por parte do consórcio - por isso, a federação inicialmente marcou o confronto para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

A mudança do local na tabela oficial da competição deve ser feita a qualquer momento. Mais cedo, a federação já havia dito que "não via obstáculos" para a realização da semifinal no Maracanã.